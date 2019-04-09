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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran New York'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 06:48 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Gençlik Forumu'nun açılış töreni için New York'ta bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ikili görüşmelerinin yanı sıra Türkevi Binası inşaatını da ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bu yıl "gençlik" gündemi ile toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Gençlik Forumu'nun açılış töreni için geldiği New York'ta ikili görüşmeler yaptı, Türk iş insanları ile akşam yemeğinde bir araya geldi, Türkevi binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Kıran, New York temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler'de ECOSOC Gençlik Forumu açılışına katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran konuya ilişkin Twitter'dan "Türk gençliğinin dünya gençliği adına söyleyeceği çok söz, aldığı ve alabileceği pek çok öncü rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Forumun ardından BM Habitat Gençlik Birimi Direktörü Douglas Ragan ile bir araya gelen Kıran, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ragan ile ülkemizin gençlik politikalarında hayata geçirdiği örnek modelleri ele aldık." ifadelerine yer verdi.

-"Türkevi, gurur ve prestij projesi"

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu binasını ziyareti esnasında konsolosluk çalışanları ve işlemler için burada bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kıran, New York'ta yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz ile de görüştü.

Kıran, New York'ta yapımı süren ve geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son katının temelini attığı Türkevi binasının inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından Twitter hesabından "Bu gurur ve prestij projesi, yükselen ve güçlenen Türkiye'nin geleceğe vurulmuş mührüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun yönetiminde hızla yükselen New York Türkevi inşaatında incelemelerde bulunduk." mesajını paylaşan Kıran, Türkevi'nin tamamlandığında Manhattan'daki prestijli projeler ve önemli binalar arasına gireceğinin altını çizdi.

Bakan yardımcısı Kıran, New Jersey eyaletine bağlı Paterson'ın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayram'ı kabul etti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin ile görüşen Kıran, görüşmede, Türkiye ve BM arasındaki iş birliğini özellikle gençlik alanında daha da güçlendirmek için yapılabilecek çalışmaların ele aldığını belirtti.

Kıran, ziyareti kapsamında New York'ta yaşayan Türk iş insanları ile de akşam yemeğinde bir araya geldi.

New York'taki temaslarını yarın da sürdürecek olan Kıran, bu sabah ECOSOC Gençlik Forumu kapsamında yapılacak "Gençliğin Kalkınmasına Yatırım: Finans ve Diğer Uygulama Yolları" başlıklı toplantıda konuşma yapacak.

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ECOSOC New York Yavuz Selim Kıran

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