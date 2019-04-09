Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran New York'ta

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bu yıl "gençlik" gündemi ile toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Gençlik Forumu'nun açılış töreni için geldiği New York'ta ikili görüşmeler yaptı, Türk iş insanları ile akşam yemeğinde bir araya geldi, Türkevi binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Kıran, New York temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler'de ECOSOC Gençlik Forumu açılışına katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran konuya ilişkin Twitter'dan "Türk gençliğinin dünya gençliği adına söyleyeceği çok söz, aldığı ve alabileceği pek çok öncü rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Forumun ardından BM Habitat Gençlik Birimi Direktörü Douglas Ragan ile bir araya gelen Kıran, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ragan ile ülkemizin gençlik politikalarında hayata geçirdiği örnek modelleri ele aldık." ifadelerine yer verdi.

-"Türkevi, gurur ve prestij projesi"

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu binasını ziyareti esnasında konsolosluk çalışanları ve işlemler için burada bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kıran, New York'ta yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz ile de görüştü.