Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Ordu'da

"Geçtiğimiz günlerde Meclisimizde çok örnek bir karar alındı, birkaç karar alındı aslında. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli tehditlerden biri olan FETÖ ile mücadelede Mecliste bulunan siyasi partilerimiz, biri hariç her zamanki gibi, bir araya geldi ve terör örgütü elebaşının Türkiye'ye iadesi noktasında son derece önemli bir dayanışma gösterdi. Yine daha evvel aynı şekilde Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı en önemli sınamalardan biri olan Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili, yine Mecliste bulunan bir siyasi partinin teklifiyle bütün siyasi parti grupları bir araya gelerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına asla halel gelmemesi için Kıbrıs Türkünün haklarının korunması için bu örnek dayanışmayı gösterdi."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan bir ateş çemberiyle karşı karşıyayız. Bu coğrafyanın bize bahşettiği krizleri fırsata dönüştürmenin yolu, esasen bu birlik ve beraberliğimizi, bu kenetlenmemizi her daim ilelebet devam ettirmek." dedi.

- "Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan bir ateş çemberiyle karşı karşıyayız"

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada olduğunu hatırlatan Kıran, "İçinde bulunduğumuz coğrafyada etrafımızda son derece çetrefilli, son derece çetin krizlerle karşı karşıyayız. Irak'a baktığınızda bir taraftan ülkedeki istikrarsızlık, diğer taraftan kuzeyden ülkemize yönelen terör tehdidi. Suriye'ye baktığınızda mülteci boyutu bir tarafa, kuzeyde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ve Türkiye'nin buna karşı tepkileri. Yemen'deki gelişmeler, işte Libya'da dün yaşanan saldırı, ateşkese rağmen. Mescid-i Aksa'da dün yaşanan hain hunharca saldırı..." diye konuştu.

- "Hem krizler ülkesiyiz hem fırsatlar ülkesiyiz"

Kıran, Türkiye'nin krizlerle dolu bir coğrafyada yaşadığına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan bir ateş çemberiyle karşı karşıyayız. İfade ettiğim gibi krizlerle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu krizlerin bahşettiği fırsatlar da var. Hem krizler ülkesiyiz hem fırsatlar ülkesiyiz. Bu coğrafyanın bize bahşettiği krizleri fırsata dönüştürmenin yolu, esasen bu birlik ve beraberliğimizi, bu kenetlenmemizi her daim ilelebet devam ettirmek. Biz bu kenetlenmeyi sürdürdüğümüz müddetçe, Ordu'muzun her bir köşesinden başlayarak öncelikle yerel kalkınmaya, ardından ülkesel kalkınmaya, bölgesel kalkınmaya ve hepsinin de bir araya gelmesiyle bu küresel kalkınmaya öncülük etmiş oluruz."