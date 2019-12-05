Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran’dan Libya açıklaması: "Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye-Libya arasındaki yapılan anlaşmaya ilişkin, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) üyeliğini de istismar etme suretiyle arkasına aldığı bir takım mesnetsiz hiçbir hukuka veya uluslararası ilişkiler teorisine yaslanmayan ilkelerin hiçbir kaideyle, hiçbir uluslararası kurallar bağdaşmayacak temayülle bağdaşmayacak şekilde davranan ülkeleri arkasına almak suretiyle Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Topluluğunca düzenlenen “Masada ve Sahada Güçlü Türkiye” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık"

Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin tek taraflı oldubittileri ile egemenlik mücadelesi ‘hidrokarbon’ kaynakları paylaşım mücadelesi olduğunu ifade eden Kıran, "Bu mücadelede Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik, Türkiye’yi yalnız bırakmaya yönelik, bu tek taraflı oldubittilere uluslararası hukuka aykırı tavırlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) üyeliğini de istismar etme suretiyle arkasına aldığı bir takım mesnetsiz hiçbir hukuka veya uluslararası ilişkiler teorisine yaslanmayan ilkelerin hiçbir kaideyle, hiçbir uluslararası kurallar bağdaşmayacak temayülle bağdaşmayacak şekilde davranan ülkeleri arkasına almak suretiyle Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık, boşa çıkarmaya devam ediyoruz. Libya ile anlaşma da bunun bir parçasıydı. O yüzden Doğu Akdeniz’deki bu egemenlik mücadelesinde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik hamlelere de çok önemli bir meydan okumaydı” diye konuştu.