Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan yetimlere ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Suriye Bayırbucak Türkmeni yetimlerin kaldığı okulu ziyaret etti.
Kıran ve beraberindekiler, Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği'nin ilçedeki eğitim merkezinde Kaymakam Ömer Faruk Yüce tarafından karşılandı.
Buradaki merkezi gezen Kıran, yetim çocuklarla sohbet edip hediyeler dağıttı.
Çocuklara ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Kıran, yetimlerin durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Kıran, eğitim merkezi yöneticilerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
Ziyarette, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler ve İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun da hazır bulundu.
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