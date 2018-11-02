Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD'de temaslarda bulunuyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Önal, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve Suriye gibi bölgesel meselelerde üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek üzere önceki gün ABD'ye gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere çeşitli kurum yetkilileriyle bir araya gelen Önal'ın temasları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu dün Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başlamış, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüş alışverişinde bulunmuştu.

ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusunda kararlılıklarını vurgulayan iki lider, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kalmıştı.

