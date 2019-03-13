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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Irak'ta temaslarda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Iraklı yetkililerle ikili ilişkiler, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeleri görüştü

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve Erbil kentinde çeşitli temaslarda bulundu.

Önal, Bağdat'ta Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad ve Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nezar Hayrullah ile ikili ilişkiler, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyyad ve Önal'ın görüşmesinde bölgedeki son siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, iki taraf da terörle mücadele alanında iş birliğinin önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Önal'ın Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nezar Hayrullah'la da görüştüğünü belirtti. Yıldız, "Sedat Önal, muhataplarına Irak ile ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik vizyonumuzu anlattı." ifadesini kullandı.

Önal, başkentteki temasları kapsamında ayrıca Irak meclisindeki Türkmen Grubu milletvekilleriyle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

- Önal'ın Erbil temasları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Erbil'de ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

Mesrur Barzani'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Önal ve Barzani, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler ve IKBY'de yeni hükümetin kurulma sürecini ele aldı.

Barzani, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesini istediklerini ifade etti.

Önal ve Talabani'nin görüşmesine dair IKBY Başbakanlık internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada da, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Irak'ta tartışmalı bölgelerdeki son durum ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Talabani, Türk yatırımcıların IKBY'de daha fazla rol üstlenmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal IKBY ırak

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