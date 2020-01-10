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  4. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 22:17 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve bereberindeki heyet, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey ve heyeti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve bereberindeki heyet, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey ve heyeti ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, ağırlıklı olarak Suriye'ye ilişkin konular ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın BE Jeffrey'i kabulünde ağırlıklı olarak Suriye'ye ilişkin konular ele alındı. İdlip'teki durum başta olmak üzere, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat'ın doğusundaki durum, Anayasa Komitesi çalışmaları bağlamında siyasi sürece dair hususlar, Yabancı Terörist Savaşçıların durumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) devam etmekte olan 2165 sayılı BMGK kararına dair müzakereler ele alındı. Bu konulardaki görüşlerimiz aktarıldı, sahadaki askeri-insani durum hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca Irak'taki son gelişmeler ile Libya'daki durum ele alındı" denildi.

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