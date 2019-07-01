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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal “Ukrayna Reform Konferansı”na katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2019 23:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 2-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası “Ukrayna Reform Konferası”na katılacak.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın 2-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında Toronto’da düzenlenecek olan uluslararası “Ukrayna Reform Konferansı”na katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 2-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası “Ukrayna Reform Konferası”na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın 2-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında Toronto’da düzenlenecek olan uluslararası “Ukrayna Reform Konferansı”na katılacağı bildirildi. Açıklamada, "Ülkemiz, Ukrayna’daki reform sürecini başından bu yana desteklemekte ve bu doğrultuda uluslararası toplumun çabalarına katkı sağlamaktadır. Sayın Bakan Yardımcımız, konferans vesilesiyle ev sahibi Kanada dahil olmak üzere muhtelif muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir” denildi.

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