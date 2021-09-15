Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Washington'a Geliyor

Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a geliyor. Önal iki boyunda Washington’da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı Önal’ın Washington ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Eylül tarihinde Vaşington’u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile biraraya gelecektir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek kapsamlı heyetlerarası siyasi istişarelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” denildi.

Görüşmelerde özellikle Afganistan’daki son durumun ele alınması ve Türkiye’nin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nı işletmesine dair konuların ele alınması bekleniyor. İki ülke arasındaki sorunlu alanlardan biri olan ABD’nin Suriye’de YPG/PKK’ya verdiği destek de gündeme gelecek konular arasında görülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bu haftasonu ABD’ye gelecek.

