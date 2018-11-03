Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Washington’da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Washington’da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale’le görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Türk-Amerikan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Bakanlıkta yapılan görüşmede iki bakan, Türk ve Amerikan askerlerinin Fırat’ın batısında Menbiç yakınındaki sınır hattı boyunca 1 Kasım’da ortak devriyelere başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, bu ortak devriyelerin 4 Haziran’da iki ülkenin dışişleri bakanları Mike Pompeo ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun üzerinde anlaştığı yol haritasının bir parçası olduğu ve Menbiç’te sükunetin korunması ve istikrarın desteklenmesine katkı amacını taşıdığı belirtildi.

ABD Dışişleri Müsteşarı Hale’ın görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusundaki son olaylara ilişkin endişelerini ifade ederek, bölgede karşılıklı ateşe son verilmesi çağrısında bulunduğu ve IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasının temini için kuzeydoğu Suriye’de istikrara duyulan ihtiyacı vurguladığı kaydedildi.