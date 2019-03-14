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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Irak temasları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Irak temasları sürüyor

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Başkent Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'i ziyaret eden Önal, Başbakan Barzani ile görüştü.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Açıklamada, "Önal'ın IKBY hükümetinin bir an önce kurulması temennisinde bulunduğu özellikle güvenlik, ekonomi ve ticaret alanlarında Türkiye -Irak ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine değindiği" belirtildi.

Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerle her zaman iyi ilişkiler arzu ettiklerini ifade eden Barzani de "Türkiye'nin zor zamanlarda hep yanlarında yer aldığını" vurguladı.

Barzani, Türkiye ile birçok alanda ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilere de değinen Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile son dönemde mevcut sorunların çözümüne yönelik çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, dün Bağdat'ta Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nezar Hayrullah ile Irak meclisindeki Türkmen Grubu milletvekilleriyle Erbil'de ise IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal IKB Başbakanı Neçirvan Barzani

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