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Dışişleri Bakanı Çağuşoğlu açıkladı: Yurtdışı seyahatleri başlıyor mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çağuşoğlu açıklama yaptı! Yurtdışı seyahatleri başlıyor mu? Vatandaşların "yurtdışı seyahatleri ne zaman başlıyor" sorusunun cevabı geldi.. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Çağuşoğlu açıkladı: Yurtdışı seyahatleri başlıyor mu?

Yurtdışı seyahatleri ne zaman başlıyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. Görüşmenin ardından ikili bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda yurtdışı seyahatlerin başlamasına dair bilgi veren Çağuşoğlu vatandaşları meraklandırarak, yurtdışı seyahatlerin ne zaman başlayacağına dair mesaj verdi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla yaptığı açıklamada:

"Birçok alanda işbirliği yapıyoruz. İtalya ile işbirliğimizi geliştireceğiz. Libya konusunda ortak çıkarlarımızı var. İtalya ile birlikte Libya'da bir çözüm süreci için çalışacağız. İtalya'ya teşekkür ediyoruz. Bazı AB ülkeleri gibi Hafter'den yana olmadılar. Doğu Akdeniz'de İtalya'nın tavrı yapıcıdır. Yunanistan ve İtalya arasındaki anlaşmayı olumlu buluyoruz. Demek ki diploması içinde bazı sorunlar halledilebiliyor. " dedi.

**Dışişleri Bakanı'ndan son dakika yurdışı uçuşları müjdesi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Ağustos'ta uçuşların başlaması hakkında görüşmelerde bulunduklarını, eğer sağlık ile ilgili onay alabilirlerse işlem yapılabileceklerini belirtti.

İtalyan Bakan Maio'nun açıklamaları şöyle:

Libya meselesi artık AB ve İtalya için tehlike arz etmemeli. Bölgede ateşkes için çalışıyoruz. Akdeniz'de istikrar istiyoruz. İtalya ile Libya'da kalıcı barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Dörtlüsü (V4) Slovakya, Çekya, Macaristan, Polonya Dışişleri Bakanlarıyla video konferans toplantısına katıldı.

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