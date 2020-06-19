Dışişleri Bakanı Çağuşoğlu açıkladı: Yurtdışı seyahatleri başlıyor mu?

Yurtdışı seyahatleri ne zaman başlıyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. Görüşmenin ardından ikili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yurtdışı seyahatlerin başlamasına dair bilgi veren Çağuşoğlu vatandaşları meraklandırarak, yurtdışı seyahatlerin ne zaman başlayacağına dair mesaj verdi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla yaptığı açıklamada:



"Birçok alanda işbirliği yapıyoruz. İtalya ile işbirliğimizi geliştireceğiz. Libya konusunda ortak çıkarlarımızı var. İtalya ile birlikte Libya'da bir çözüm süreci için çalışacağız. İtalya'ya teşekkür ediyoruz. Bazı AB ülkeleri gibi Hafter'den yana olmadılar. Doğu Akdeniz'de İtalya'nın tavrı yapıcıdır. Yunanistan ve İtalya arasındaki anlaşmayı olumlu buluyoruz. Demek ki diploması içinde bazı sorunlar halledilebiliyor. " dedi.

**Dışişleri Bakanı'ndan son dakika yurdışı uçuşları müjdesi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Ağustos'ta uçuşların başlaması hakkında görüşmelerde bulunduklarını, eğer sağlık ile ilgili onay alabilirlerse işlem yapılabileceklerini belirtti.