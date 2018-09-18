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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "15-20 km derinliğinde alan ağır silahlardan arındırılacak. Siviller kalacak. Sadece terörist gruplar çıkartılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "15-20 km derinliğinde alan ağır silahlardan arındırılacak. Siviller kalacak. Sadece terörist gruplar çıkartılacak"


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Levent'teki İş Kuleleri'nin havadan fotoğraflarıLevent'teki İş Kuleleri'nin havadan fotoğrafları
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