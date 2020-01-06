Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2019 dış politikasını değerlendirdi: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı ile bugüne kadar Türkiye'yi izole etmeye çalışan ikili ve üçlü düzeydeki çalışmaların boşa çıkarıldığını belirterek güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasına ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin, "Türkiye'nin kabul ettiği bu karar Libya'da ateşkesin tesisini ve siyasi sürece geri dönülmesine yardımcı olmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. Geçen yılın Türkiye açısından sınamaların fırsata çevrilmesi için girişimci ve insani politikanın etkili uygulandığı bir yıl olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini, oyunları bozduğunu kaydederek "İki süper güç ile, ABD ve Rusya Federasyonu'ndan bahsediyorum, iki metin üzerinde anlaştık, mutabakata vardık. Bu mutabakatların veyahut ortak açıklamaların uygulanması için çalışmalarımız devam ediyor. Burada özellikle, metinlerin kaleme alınmasında Türkiye'nin öncü olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim." dedi.

Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat zaptının Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Türkiye'yi izole etmeye çalışan ikili, üçlü düzeydeki çalışmaları da boşa çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geçen yıl gücünü pekiştiren adımlar attığını belirten Çavuşoğlu, "Yeniden Asya" gibi yeni inisiyatifler başlatıldığını, dijital diplomasinin öne çıktığını ve Antalya Diplomasi Forumu ile Antalya ve Türkiye'nin diplomasi alanında önde gelen düşünce merkezlerinden biri haline gelmesinin hedeflendiğini vurguladı. - "Terör devleti projesi çöktü, oyun bozuldu" Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra terör örgütü YPG/PKK'ya darbe vurmak için Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, yaklaşık 4 bin 300 kilometrekareye yakın alanın Barış Pınarı Harekatı ile temizlendiğini, toplamda ise 8 bin kilometrekarelik bir alanın teröristlerden temizlenmiş olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Terör devleti projesi çöktü, oyun bozuldu. Suriye'nin toprak bütünlüğüne çok önemli katkı sağladık ve güvenli dönüş yolunu açtık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ama tüm bunları yaparken siyasi süreci de ihmal etmedik. Siyasi süreçte de Türkiye en önemli aktör oldu." dedi.

Suriye'de siyasi süreç için kurulan Anayasa Komisyonunun ilk toplantısının başarılı geçtiğini, ikinci toplantıda rejimin kabul edilmez şartlarından dolayı bir tıkanıklık yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, bunun aşılması için de BM ve Astana garantörleriyle çalışmaların devam ettiğini belirtti. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yaptığı dörtlü toplantının ikincisinin gelecek ay Türkiye'de düzenleneceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın 2018'de katıldığı "Dörtlü İstanbul Zirvesi"nin de ikincisinin düzenlenmesi yönünde çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. - "İdlib için Rusya ile temaslarımız devam ediyor" Çavuşoğlu, Suriye'de en büyük endişe kaynağının İdlib'deki rejimin saldırganlığının devam etmesi olduğunu söyleyerek "Maalesef son aylarda rejim saldırganlığını artırdı ve 2019 yılı içinde 1300'e yakın sivil hayatını kaybetti. Son haftalarda hayatını kaybeden sivil sayısı 100'den fazla. Son dönemlerde yerinden edilen 300 binden fazla Suriyeli var. Bunların yüz binine yakını bizim sınırımıza doğru hareketlendi. İdlib muhtırasının geçerliliğinin devam etmesi, ateşkesi ve sükuneti korumak için Rusya ile temaslarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.