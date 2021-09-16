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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 76. BM Genel Kurulu İçin New York’ta

16.09.2021 05:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 76. BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için New York’a geldi. Çavuşoğlu, Türkevi binasında incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 76. BM Genel Kurulu İçin New York’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 76. BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için New York’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, ayağının tozuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı, 33 katlı Türkevi’ni ziyaret ederek çalışmaların durumu hakkında bilgi alıp, binayı gezdi.

Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun henüz resmi temaslarına başlamayacağı, Erdoğan’ın gelişi öncesinde daha çok yeni binadaki eksiklerin giderilmesi ve Salı günü başlayacak 76. BM Genel Kurulu öncesinde hem kendi ikili görüşmeleri hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temaslarıyla ilgili program üzerinde çalışacağı belirtildi.

Çavuşoğlu’nun aralarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavron’un da bulunduğu çok sayıda mevkidaşıyla görüşeceği, genel kurul kapsamında yapılacak birçok toplantıya da katılacağı ifade edildi.

Akşamüstü saatlerinde New York’a gelen Çavuşoğlu, kişisel Twitter hesabından, “BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi’nin açılışı için geldiğimiz New York’ta ilk olarak Türkevi’ndeki hazırlıkları inceledik” paylaşımını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal da 16-17 Eylül tarihlerinde Washington’a gelerek çeşitli temaslarda bulunacağını açıkladı. Dışişlerinde yapılan yazılı açıklamada “Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Eylül tarihinde Washington’u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecektir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek kapsamlı heyetler arası siyasi istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” denilmişti.

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