Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da 27 Ekim'de yapılacak dörtlü Suriye Zirvesi'ne ilişkin, "Şimdi ortak açıklama taslağı konusunda çalışmalarımızı da yaptık. Tüm ülkelerin fikirlerini, katkılarını da alıyoruz ve buradan güzel bir ortak açıklama, bildiri çıkarsa da tüm dünyaya önemli bir mesaj olur." dedi. AA Editör Masası'na konuk olan Çavuşoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin Türkiye'nin belge ve bilgileri sunduğuna ve ABD'de FBI soruşturmasının devam ettiğine dikkati çekerek "En son Trump, Cumhurbaşkanımıza 'Sen bana dosya numaralarını ver yeter' dedi. Biz yeterli belgeyi, bilgiyi verdik." diye konuştu. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "ABD bu kişinin aldığı her nefesi ve attığı her adımı benden daha iyi sayıyor ve benden daha iyi biliyor. (Amerikalı yetkililer) Hepsi görür, arar, bilir. Kimi aradığını oradan daha iyi bilir, kimlerle yaptığı telefon görüşmeler dahil. Bunları da kendilerine söyledik. Bu konuda olumlu adım atacaklarını söylüyorlar ama henüz daha bir adım görmedik."

Bu konunun sıkı takip edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu, ilişkilerimizin geleceği bakımından hayati bir konu." dedi. İstanbul'da yapılacak dörtlü Suriye Zirvesi'ne değinen Çavuşoğlu, buna ilişkin fikrin NATO Zirvesi çerçevesinde ortaya çıkıp bugüne kadar geldiğini söyledi. Zirvedeki iki ülkenin Astana sürecinde aktör olduğunu, Türkiye'nin Cenevre süreci dahil Suriye ile ilgili tüm platformlarda aktif ve yapıcı bir rol aldığını anlatan Çavuşoğlu, Suriye sorununun çözümü için en çok çaba sarf eden, sonuç getirici öneriler getiren ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, bu çerçevede özellikle İdlib mutabakatından sonra Türkiye'nin tüm dünyada saygınlığının arttığını ifade etti. Son zamanlarda "küçük grup" diye bir oluşum da olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Baktık bu küçük grup esasen biraz daha Astana ve Soçi'de atılan adımları kıskanıyor ve bir alternatif arayışı içinde. Açıklamalardan bunu görüyoruz. Bu sağlıklı bir şey değil. Suriye'de siyasi çözüm istiyorsak, ayrım yapmaksızın tüm terör örgütleriyle mücadele edeceksek böyle ayrı ayrı kamplaşmanın bir anlamı yok." diye konuştu.

ABD'nin İran ile bir araya gelmek istemediğinin zaten bilindiğini ancak onların olmadığı ortamlarda da bir araya gelerek şu andaki siyasi sürecin canlandırılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz İdlib mutabakatıyla sadece insani bir dramı engellemedik, göç akınını durdurmadık, biz esasen siyasi çözüm için son bir fırsat penceresi açtık. Bunun da çok iyi değerlendirilmesi lazım." ifadelerini kullandı. Almanya ve Fransa'nın SDG adı altında terör örgütü YPG/PKK'nın siyasi sürece dahil edilmesinde ısrarcı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Ben Almanya'dan böyle bir şey duymadım ama Fransa ve ABD'den duymuştum. Hatta başlarda Rusya da buna benzer açıklamalar yapmıştı ama Rusya gördü ki YPG terör örgütü. Her ne kadar resmen tanımasa da ve sahada Suriye'yi bölmek istediğini Rusya bizden daha iyi biliyor. Diğer taraftan en son görüşmemizde (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya Kürtlerle masada olmuşsunuz dedim. Bunu söyleyince herkesin aklına YPG/PKK gelir. Kendisi de bunu kastetmediğini söyledi ama sahadaki bu iş birliği ve ABD'nin verdiği destekten dolayı herkesin aklına bu geliyor.

Evet bu anayasa komisyonunda Kürtler olacak. Muhalif, rejim ve sivil toplum kanadında da Kürtler var. 3 tane liste var ortada 50'şer kişilik. Bu listelerden (BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan) De Mistura insanları seçerek bir anayasa komisyonu oluşturacak ama PKK/YPG'nin anayasa komisyonunda ya da masada yeri olamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Koalisyonun içindeki ülkelerin Suriye'nin tamamında olmasa bile özellikle şu anda ABD'nin aktif olduğu yerlerde mevcudiyeti var az ya da çok. Özellikle Fırat'ın doğusunda bu koalisyon güçlerinin unsurları var." - "Herkesin kendine göre bir hesabı var" Fırat'ın doğusunda ABD dışında bazı Batı ve Ortadoğu ülkelerinin de terör örgütüne yardım ettiği yönündeki bilgileri de değerlendiren Çavuşoğlu, Ortadoğu ülkelerinin bazılarının doğrudan o örgütlere değil de ABD'nin oradaki masraflarını karşılamayı taahhüt ettiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, bu ülkelerin ve ABD'nin derdinin İran'ı çıkarmak olduğunu ifade ederek herkesin kendine göre bir hesabı bulunduğunu, Türkiye'nin ise tek arzusunun Suriye'nin siyasi çözümle tekrar ayağa kalkması olduğunu vurguladı. Başka ülkelerin teröre bakış açısında ikiyüzlülük olduğu için, onların iş birliğini yadırgamadıklarını ancak açıkça da "YPG, PKK'nın bir koludur" diyemeyeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, aksi takdirde suç işlemiş olacaklarını kaydetti.