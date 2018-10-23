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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: (4) - "(Kıbrıs müzakereleri) Bir başarısızlığı daha kimse kabullenemez. Biz hiç kabullenemeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde bir başarısızlığın daha kabul edilemeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda, Yunanistan yönetiminin karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulamaya geçirmesi halinde Türkiye'nin tepkisinin sorulması üzerine, "Yunanistan'ın ortalığı germek için sık sık böyle açıklamalar yaptığını" belirterek, "Onlar için popülizm her zaman gerçeklerin önündedir. Kamuoyunun beklentisi de bu yöndedir. Bizde kamuoyunun da aklı selimdir." dedi.

Çavuşoğlu, "Ege'deki sorunların barışçıl yollardan çözülmesinden yanayız. Gerginlikten yana değiliz. Ama Yunanistan ne zaman germeye kalksa da gerekli cevabı verdik. Yeri geldiği zaman da hadlerini bildiriyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, 12 mil konusunda geçmişte de meclislerin halen geçerli kararları olduğunu söyleyerek, "Yunanistan'ın bu tür ortalığı gerecek açıklamalar yerine bu sorunları daha önce başlatılan, hatta bizden önce başlatılan istikşafi görüşmeler çerçevesinde nasıl çözebiliriz, diplomasiyle mi yoksa başka yöntemle mi çözeceğiz, bunlara kafa yorması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs Rum kesiminin ada etrafındaki rezervlerde Türk toplumunun da hakkı olduğunu kabul ettiğini ancak bu konuyu sondajdan sonra görüşme taraftarı olduğunu belirtti.

"Burada bir oyun var. Buna müsaade etmediğimizi geçmişte de kendileri de gördü." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği aracılığıyla çözüm bulma teklifi olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin de hem kendi münhasır ekonomik bölgesinde hem de KKTC'nin belirlediği bölgelerde sondaj ve arama çalışmaları yaptığını vurguladı.

"Sonuçta bu adanın etrafında varsa, rezervlerde iki tarafın da hakkı varsa, bunun da paylaşılması gerekiyor. Bizim derdimiz budur." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Crans-Montana'daki görüşmelerde Rum tarafının federal çözüme hazır olmadığını herkesin gördüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Şimdi yeni bir süreç başlamadan önce ne istiyoruz? Ne için müzakere edeceğiz? Önce bunu belirlememiz lazım." diye konuştu.

KKTC'de tüm taraflarla görüştüklerini, ön çalışmalar yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Adada bakıyorum, ucuz politika yapıyorlar. Türkiye düşmanlığı besleyen bazı gruplar var biliyorsunuz maalesef." dedi.

Çavuşoğlu, hiçbir grubun dışlanmadığının ve ortak karar alındığının altını çizerek, "Biz illa bir çözüm önerisini ya da sistemi dayatmıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir başarısızlığı daha kimse kabullenemez. Biz hiç kabullenemeyiz. Hele biz hiç kabullenemeyiz. Eğer bir müzakere olacaksa sonuç odaklı olması lazım. Çerçevesinin belli olması lazım ve artık bir neticeye ulaşmamız lazım." şeklinde konuştu.

Gelecek dönemde Avrupa Parlamentosu seçimi ve İngiltere için Brexit süreci olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu süreçte Türkiye'nin temaslarının süreceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Yunanistan'a KKTC ile görüşme tavsiyesinde bulunduklarını dile getirerek, "Biz her konuda olduğu gibi bu konuda da proaktif şekilde, uyum içinde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

(Bitti)

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