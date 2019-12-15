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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti - Çavuşoğlu, fotoğrafın, "Sahada ve masada güçlü Türkiye"nin sembolü olduğunu söyledi

DOHA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Çavuşoğlu, bir tarafta her şey yok edilip parçalanırken diğer tarafta insanların hayatlarına devam etmeye çalıştığını ve umutlarını koruduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy vererek, bu karenin, insanlar ve hayvanlar arasındaki sevgiyi anlattığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, kendi çocukluğunda da bu fotoğrafa benzer anıların yer aldığını dile getirdi.

- "Skorun neticesinden çok Mehmetçiğimizle gösterilen dayanışma önemli"

"Spor" kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçen Çavuşoğlu, fotoğrafın "Sahada ve masada güçlü Türkiye"nin sembolü olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, fotoğrafın kendi başına çok anlamlı olduğuna ve futbolcuların maçtan sonraki duygularını yansıttığına dikkati çekerek, "Skorun neticesinden çok futbolcularımızın Suriye'de terörle mücadele eden Mehmetçiğimizle gösterdiği dayanışma önemli." dedi.

Sonrasında bu fotoğraftan rahatsızlık duyanlar da olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün Cumhurbaşkanımız, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'a dedi ki: 'Senin futbolcun sana selam verirken iyi', (Fransız futbolcu Antoine) Griezmann'ın selamını hatırlattı. Sonra o da 'Bir tane verince problem olmuyor ama sizinkiler takım halinde verdi.' dedi. Cumhurbaşkanımız, 'Anlaşıldı. Sen takımın aldığı neticeden rahatsız olmuşsun, yoksa selamdan değil' diye takıldı. Dolayısıyla bu fotoğraf, gerçekten Türk milletiyle de Mehmetçiğimiz ile de terörle mücadelemizle de özdeşleştiği için önemli. Öte yandan milli futbol takımımız uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Hem de çok iyi futbol ve aldığı skorlarla. O yüzden birçok sebepten ötürü bu fotoğrafı seçiyorum."

Çavuşoğlu, "Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken Yalçın'ın, Fransa'nın başkenti Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken, görgü tanıklarının ifadelerine göre Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralandığını anımsatarak, Yalçın'ı aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

Yalçın'ın durumunu yakından takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu, onun çektiği bir fotoğraf ve o akşam televizyonda seyrederken Fransız rejisi de bu fotoğrafı göstermek istemedi. Dolayısıyla bu fotoğrafın önemli birden fazla anlamı olduğu için bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

- AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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aa Çavuşoğlu foto Gazze Güçlü Diplomasi Mustafa Yalçın Oylama

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