Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB, Makedonya konusunda sözünde durmayı başaramadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO müttefiki olmak, müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için ismini değiştirdiğini belirterek, "NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı." dedi.

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda National Golf Kulübünün sahasında düzenlenen "3. Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası"na, farklı ülkelerden büyükelçi ve iş insanları katıldı.

Yarışmanın sonunda Bakan Çavuşoğlu, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, turnuvada geçen yıl iş takımı olacağına söz verdiklerini hatırlatarak, büyükelçilerle mutabık kaldıklarını, gelecek yıl daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Gelecek yıla hazırlık için Ankara'da çalışmaya başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, turnuvanın başarılı geçtiğine değinerek, daveti kabul edip katılanlara teşekkür etti.

National Golf Kulübünde golf oynamayı öğrendiğini ifade eden Çavuşoğlu, turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları ile diğer sponsorlara teşekkürlerini sundu.