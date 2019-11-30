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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB, Makedonya konusunda sözünde durmayı başaramadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB, Makedonya konusunda sözünde durmayı başaramadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO müttefiki olmak, müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için ismini değiştirdiğini belirterek, "NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı." dedi.

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda National Golf Kulübünün sahasında düzenlenen "3. Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası"na, farklı ülkelerden büyükelçi ve iş insanları katıldı.

Yarışmanın sonunda Bakan Çavuşoğlu, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, turnuvada geçen yıl iş takımı olacağına söz verdiklerini hatırlatarak, büyükelçilerle mutabık kaldıklarını, gelecek yıl daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Gelecek yıla hazırlık için Ankara'da çalışmaya başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, turnuvanın başarılı geçtiğine değinerek, daveti kabul edip katılanlara teşekkür etti.

National Golf Kulübünde golf oynamayı öğrendiğini ifade eden Çavuşoğlu, turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları ile diğer sponsorlara teşekkürlerini sundu.

- "NATO olarak biz sözümüzü tuttuk"

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Makedonya Büyükelçisi, Yunan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, halen 'Makedonya' diyorum. Neden çünkü isminizi değiştirdiniz. Neden isminizi değiştirdiniz? Çünkü NATO müttefiki olmak için ve müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için. NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı. Kabul müzakerelerine davet edilmediniz, bu faydanıza değil. (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi) Büyükelçi Zvonko Mucunski iş birliği yapıyor ve gerçekten yardımcı oluyor, teşekkür ederim."

Çavuşoğlu, oyuncu olmayan farklı milletlerden misafirlere de teşekkür etti.

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