Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, “ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, “ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu’daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak.” ifadelerine yer verdi.

