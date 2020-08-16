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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2020 20:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader’in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti.

KRİTİK DOĞU AKDENİZ ZİRVESİ

Görüşmede, ikili ilişkiler ile korona virüs salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz konusunun ele alınması bekleniyor.

Çavuşoğlu’nun ayrıca yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. (İHA)

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