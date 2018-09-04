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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşme talebinin Pompeo'dan geldiği bildirilirken, görüşmede ikili konular, İdlib ve Menbiç'in görüşüldüğü kaydedildi.

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