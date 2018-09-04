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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşme talebinin Pompeo'dan geldiği bildirilirken, görüşmede ikili konular, İdlib ve Menbiç'in görüşüldüğü kaydedildi.

ANKARA (DHA)

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