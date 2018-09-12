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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü.


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