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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “ABD Patriot satmazsa ikinci S-400’ü alırız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “ABD Patriot satmazsa ikinci S-400’ü alırız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Pompeo’nun kendisine de sordum, Patriot satma garantisi veriyor musunuz diye ’hayır’ dedi. Pence’in Türkiye teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil. ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 alımı konusuna ilişkin net konuştu. Çavuşoğlu, “ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil” dedi.

ABD ziyaretinin faydalı geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, “S-400’ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. ABD’nin satmadığını ve Türkiye’nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300’ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri’dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış” diye konuştu.

"Endişeleri varsa teklifimizi kabul ederler"
Çavuşoğlu, “Bu süreçte S-400, F-35’lere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Rusya’ya bu hava savunma sisteminin tamamen Türkiye’nin kontrolünde olmasını istedik. Rusya’nın elinde olan değil, yeni yapılan bir sistemi istedik. Bir çalışma grubu oluşturalım ve F-35 başta olmak üzere NATO sistemlerine tehdit oluşturup oluşturmayacağını incelesin dedik. ABD’nin endişesi doğruyla bu teklifimizi kabul eder. İsrail’ni elindeki F-35’ler Suriye’de uçuyor. Suriye’de S-400 sistemleri var. Türkiye’nin kontrolünde olacak bir sistem nasıl oluyorda tehdit oluşturuyor. Teknik heyet önerimize henüz bir yanıt gelmedi” diye konuştu.

"Pompeo ’Patriot garantisi’ yok dedi"
“S-400’lere acil ihtiyacımız var, neden kullanmayalım” diyen Çavuşoğlu, “Bu kadar parayı kozmetik bir ürün için vermiyoruz ki. Patriot vereceklerinin garantisi yok. Pompeo’nun kendisine de sordum, Patriot satma garantisi veriyor musunuz diye ’hayır’ dedi. Pence’in Türkiye teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil. ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil” ifadelerini kullandı.

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