Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “ABD Patriot satmazsa ikinci S-400’ü alırız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Pompeo’nun kendisine de sordum, Patriot satma garantisi veriyor musunuz diye ’hayır’ dedi. Pence’in Türkiye teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil. ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 alımı konusuna ilişkin net konuştu. Çavuşoğlu, “ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil” dedi.

ABD ziyaretinin faydalı geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, “S-400’ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. ABD’nin satmadığını ve Türkiye’nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300’ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri’dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış” diye konuştu.