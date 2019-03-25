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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD uluslararası hukuku yok saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD uluslararası hukuku yok saydı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama bulundu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak." (DHA)

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ABD golan Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Uluslar hukuku yok saydı da ne oldu ya da ne olacak. Kudüs'ü başkent olarak saydığında da aynı söylem dile gelmişti. Bize sonucunda ne olacağını gösterin kınama veya söylem beklemiyoruz çünkü onları bizde birey olarak yapıyoruz
rabbim sen bu abd bir gecede yerle bir et dünyanın başına bela olmuş
USD 7 liraya zıplar, 5.11 den almıştık Ocak ayında :)
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