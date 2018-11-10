Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

