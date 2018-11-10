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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
görüşme Mevlüt Çavuşoğlu Mike Pompeo

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