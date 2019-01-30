Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD’nin Suriye’den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konuların ele alındığı belirtildi.
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