Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu ile ABD'li mevkida\u015f\u0131 Pompeo, telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.PARTNER\u0130ki \u00fcnl\u00fcn\u00fcn hayatlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren kararlar\u0131Sar\u0131 Yeleklilere olan destek azal\u0131yor\u0130srail Filistinlilerin evlerine el koymaya devam ediyor
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