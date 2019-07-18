Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Almanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Heiko Maas ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu'nun, Alman mevkida\u015f\u0131 Maas ile telefonda yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Do\u011fu Akdeniz ve Suriye konular\u0131 ele al\u0131nd\u0131.Zavall\u0131 kediyi hayat \u00f6p\u00fcc\u00fc\u011f\u00fc kurtard\u01313 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc kazada, 'kusurlu yol' iddias\u0131E\u015f cinayeti san\u0131\u011f\u0131 m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 ald\u0131, hakime 'vicdan\u0131n\u0131z rahat m\u0131' dedi
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