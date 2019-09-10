HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika teröristlere güvenli bölge oluşturma amacını güdüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika teröristlere güvenli bölge oluşturma amacını güdüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika teröristlere güvenli bölge oluşturma amacını güdüyor. Türkiye’nin planı hazır buraya girip bu terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak ulusal güvenlik meselemizdir. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi çok daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Eğer bu müzakerelerden bir işbirliği ve netice çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz"dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde her iki bakan ülkelerin ekonomik iş birliği ve bölgeler konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, Kıbrıs temaslarına ilişkin yöneltilen soruya, "Başka seçeneklerinde değerlendirilmesi gerektiğini sürekli olarak söyledik. Hiçbir seçeneği dışlamadık ve herhangi bir seçeneği de empoze etmedik. Bunun için öncelikle bir müzakereye başlamadan önce gayri resmi formattaki görüşmelerde birlikte neyi müzakere edeceğimizi kararlaştırmamız gerekiyor. Ondan sonra bunun müzakere çerçeve belgesini oluşturmamız gerekiyor. Bizim söylemeye çalıştığımız budur. Bugüne kadar ikili düzeyde, üçlü düzeyde garantör ülkeler olarak geçen sene New York’ta üçlü formatta bu tür toplantıları yaptık. Sonuçta bu süreçte özellikle Rum tarafından farklı fikirler geldi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis önce iki devlet sonra konfederasyon, gevşek federasyon gibi sürekli farklı fikirler ortaya sürdü. Bizde dedik ki o zaman; ’BM artı 5’ yani garantör ülkeler ve adadaki taraf bir araya gelsin ve istediğini söylesin. Bunu belirledikten sonra yine referans belgesini yine birlikte oluşturalım. Çünkü BM Güvenlik Konseyinin son kararına baktığımız zaman referans belgesi tüm taraflarca oluşturulur. Bizim için müzakere belgesi son derece net olması lazım. Türkiye ve Kıbrıs Türk’ü içi hassas olan, vazgeçilmez olan kırmızı çizgiler var. Bunun için en önemli olan siyasi eşitliktir. Bunlarında önceden net bir şekilde önceden belirlenip tartışmanın dışına çıkarılması gerekiyor. Türkiye olarak her zaman çözümü destekledik. Ama hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen bir Rum tarafı var. Bundan sonraki müzakere ve sonuç odaklı net bir çerçeve ile olmalıdır ki biz bir başarısızlığı daha kaldıramayız" diye konuştu.

"Sonuç yoksa gireriz"
Amerika ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge inşa edilmesi kapsamında hafta sonu gerçekleştirilen ortak devriye görevi icra edilmesi ancak buna mukabil Amerika’nın YPG ile ortak devriye yaparak mühimmat desteği sağlamasına ilişkin sorulan soruya Bakan Çavuşoğlu, "Amerika ile güvenlik bölge için müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı ve ortak harekat merkezi kuruldu. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik fakat uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. Çünkü başta Münbiç yol haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütü ile girdiği bu angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır, Münbiç yol haritasını savsaklamıştır. İkini bir Münbiç olmaması için uyarılarımızı yaptık. Bugün geldiğimiz noktada uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzda Cumhurbaşkanımız konuşmasında söylemişti. Atılan ortak devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. Yani Amerika’nın yine aynı şekilde oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiyeyi de u oyalama sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu konuda bizim tutumumuz son derece nettir. Şu gördüğümüz tablo terör ile mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren ibretlik tablodur. Yani bir terör örgütünden bağımsız edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz. Amerika bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPG, PYD ve PKK ile angajmanını güçlendirerek devam ederek onlara da destek veriyor. Amerika bu teröristlere bir güvenli bölge oluşturma amacını güdüyor. Türkiye’nin planı hazır buraya girip bu terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi çok daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Eğer bu müzakerelerden bir işbirliği ve netice çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin bölgesinde, nasıl Fırak Kalkanı bölgesinde, DAEŞ’ten, YPG’den ve PKK’dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz"şeklinde konuştu.

"Batı ve Avrupa bu ailelerin sesini duysun"
Diyarbakır’da HDP il binası önünde bekleyen ve PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatlarını isteyen anneler ile aileler ilişkin yönetilen soruya Çavuoğlu, "PKK’nın zorla dağa kaçırdığı ve zorla aldığı çocuklara karşı sesini çıkaramıyordu. Çünkü şehirlerin için de PKK’nın ve onun yandaşlarının büyük bir baskısı vardı. Artık anaların yüreği dayanamıyor biz buradan görüyor ve hissediyoruz. Her geçen gün hep önünde çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı artıyor. Biz bu ailelerin seslerinin batı tarafından ve Avrupa tarafından duyulmasını istiyoruz. Bu güne kadar bize ders vermeye çalışanlar, Kürtlerin hakları demeye çalışanlar, siz sadece PKK’nın haklarını savunmaya çalışıyorsunuz, Suriye’de de YPG’nin haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki 350 bin Kürt’ün sesini bile duymadınız. Madem Kürtlerin haklarından bahsediyorsunuz terör örgütünden çocuklarını isteyen bu annelerin sesine niye kulak vermiyorsunuz ve görmezden geliyorsunuz. Bu çocukların bir an önce ailelerine teslim edilmeleri gerekiyor. İşte terör örgütünün gerçek yüzünü bizzat oradaki Kürt analarımız ve babalarımız sadece Türkiye kamuoyuna değil tüm dünyaya gösteriyor" yanıtını verdi.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisiAK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD’den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD’den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi.

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım

Bülent Arınç'tan Ahmet Türk yorumu: Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biri

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Son dakika: Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.