Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika teröristlere güvenli bölge oluşturma amacını güdüyor. Türkiye’nin planı hazır buraya girip bu terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak ulusal güvenlik meselemizdir. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi çok daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Eğer bu müzakerelerden bir işbirliği ve netice çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz"dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde her iki bakan ülkelerin ekonomik iş birliği ve bölgeler konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs temaslarına ilişkin yöneltilen soruya, "Başka seçeneklerinde değerlendirilmesi gerektiğini sürekli olarak söyledik. Hiçbir seçeneği dışlamadık ve herhangi bir seçeneği de empoze etmedik. Bunun için öncelikle bir müzakereye başlamadan önce gayri resmi formattaki görüşmelerde birlikte neyi müzakere edeceğimizi kararlaştırmamız gerekiyor. Ondan sonra bunun müzakere çerçeve belgesini oluşturmamız gerekiyor. Bizim söylemeye çalıştığımız budur. Bugüne kadar ikili düzeyde, üçlü düzeyde garantör ülkeler olarak geçen sene New York’ta üçlü formatta bu tür toplantıları yaptık. Sonuçta bu süreçte özellikle Rum tarafından farklı fikirler geldi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis önce iki devlet sonra konfederasyon, gevşek federasyon gibi sürekli farklı fikirler ortaya sürdü. Bizde dedik ki o zaman; ’BM artı 5’ yani garantör ülkeler ve adadaki taraf bir araya gelsin ve istediğini söylesin. Bunu belirledikten sonra yine referans belgesini yine birlikte oluşturalım. Çünkü BM Güvenlik Konseyinin son kararına baktığımız zaman referans belgesi tüm taraflarca oluşturulur. Bizim için müzakere belgesi son derece net olması lazım. Türkiye ve Kıbrıs Türk’ü içi hassas olan, vazgeçilmez olan kırmızı çizgiler var. Bunun için en önemli olan siyasi eşitliktir. Bunlarında önceden net bir şekilde önceden belirlenip tartışmanın dışına çıkarılması gerekiyor. Türkiye olarak her zaman çözümü destekledik. Ama hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen bir Rum tarafı var. Bundan sonraki müzakere ve sonuç odaklı net bir çerçeve ile olmalıdır ki biz bir başarısızlığı daha kaldıramayız" diye konuştu.