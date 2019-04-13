Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Angolalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Angola'dan ülkemizi ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olan Manuel Domingos Augusto'yu Antalyamızda misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile Antalya'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Angola'dan ülkemizi ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olan Manuel Domingos Augusto'yu Antalyamızda misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. THY'nin doğrudan seferleri, enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliğiyle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

