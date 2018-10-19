Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'ta

Meta ve Çavuşoğlu, Balkanlar'da yaşanan son gelişmelere, bölgede barışın ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesine yönelik ortak katkıların devam edilmesine duyulan ihtiyaca vurgu yaptı. \

Meta ayrıca Türkiye’nin, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden gelen mültecilere ilişkin insani kriz karşısındaki olağanüstü rolünü takdir ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Arnavutluk’un ana ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Meta, Türkiye’nin Kosova’nın bağımsızlığı ve bu ülkenin bölgesel ve uluslararası kuruluşlara üyeliğine verdiği desteği takdirle karşıladığını söyledi.

Meta kabulde, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri takdirle karşıladığını ifade ederek, Türkiye’nin özellikle son 30 yılda Arnavutluk ve Arnavutlara sunduğu destek ve yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Meta Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

TİRAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüşmelerde bulundu.

- FETÖ'ye karşı tutum beklentisi

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul eden Meclis Başkanı Ruçi de TBMM ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki tarihi bağlar, yoğun siyasi iş birliği, NATO’daki yakın ortaklık ve iki ülkenin bölgedeki konumlarından dolayı ülkesinin Türkiye ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ise ziyareti, iki ülke arasındaki iş birliğini yoğunlaştırmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk ziyareti için hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Arnavutluk’un terörle mücadelede verdiği desteği takdirle karşıladığını belirten Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı tutuma yönelik beklenti içinde olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Arnavutluk’un ülkesi için çok önemli dost, ortak ve müttefik olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin, Arnavutluk’un 2020 yılı AGİT dönem başkanlığına tam destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Kosova’nın uluslararası tanınırlığının artması ve İnterpol gibi uluslararası kuruluşlara üyeliği için çaba harcadıklarını söyledi.

