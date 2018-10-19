HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü

TİRAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüşmelerde bulundu.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Meta Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Meta kabulde, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri takdirle karşıladığını ifade ederek, Türkiye’nin özellikle son 30 yılda Arnavutluk ve Arnavutlara sunduğu destek ve yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin Arnavutluk’un ana ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Meta, Türkiye’nin Kosova’nın bağımsızlığı ve bu ülkenin bölgesel ve uluslararası kuruluşlara üyeliğine verdiği desteği takdirle karşıladığını söyledi.

Meta ayrıca Türkiye’nin, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden gelen mültecilere ilişkin insani kriz karşısındaki olağanüstü rolünü takdir ettiğini belirtti.

Meta ve Çavuşoğlu, Balkanlar'da yaşanan son gelişmelere, bölgede barışın ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesine yönelik ortak katkıların devam edilmesine duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.
\

- FETÖ'ye karşı tutum beklentisi

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul eden Meclis Başkanı Ruçi de TBMM ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki tarihi bağlar, yoğun siyasi iş birliği, NATO’daki yakın ortaklık ve iki ülkenin bölgedeki konumlarından dolayı ülkesinin Türkiye ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ise ziyareti, iki ülke arasındaki iş birliğini yoğunlaştırmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk ziyareti için hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Arnavutluk’un terörle mücadelede verdiği desteği takdirle karşıladığını belirten Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı tutuma yönelik beklenti içinde olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Arnavutluk’un ülkesi için çok önemli dost, ortak ve müttefik olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin, Arnavutluk’un 2020 yılı AGİT dönem başkanlığına tam destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Kosova’nın uluslararası tanınırlığının artması ve İnterpol gibi uluslararası kuruluşlara üyeliği için çaba harcadıklarını söyledi.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Eber Gölü 2,5 kilometre çekildiEber Gölü 2,5 kilometre çekildi
Balkonda akıma kapılan Yasemin'in kollarına ayağından deri nakli yapıldıBalkonda akıma kapılan Yasemin'in kollarına ayağından deri nakli yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.