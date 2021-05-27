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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Atina'ya Gidecek

27.05.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın daveti üzerine Pazartesi günü Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gidecek. Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Selanik’e de geçecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Atina'ya Gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın daveti üzerine Pazartesi günü Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gidecek. Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Selanik’e de geçecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias’ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Atina’ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya’yı ziyaret edecektir” denildi.

Çavuşoğlu’nun ziyaretinde başta Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmelerin yanısıra göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan’da yaşayan Türk toplumunun durumunun masaya yatırılması bekleniyor.

Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan tarihinde Ankara’ya gelmiş ve temaslarda bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Mayıs tarihinde de Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis’in Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la Kavala’da bir çalışma ziyaretinde biraraya geleceklerini açıkladı.

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