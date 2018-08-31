HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avusturya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avusturya'da

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Viyana'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından verilen resepsiyon ve akşam yemeğine katıldı.

Başkent Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda basına kapalı düzenlenen resepsiyonun ardından Liechtenstein Sarayı'nda verilen akşam yemeğine katılan Çavuşoğlu, daha sonra Avusturya Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle bir araya geldi.

Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında AB üyesi ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen GYMNICH toplantısının yarın gerçekleştirilecek ikinci gününe katılacak Çavuşoğlu, burada ikili görüşmelerde bulunacak.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldi
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akşam yemeği Avusturya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gymnich Resepsiyon Viyana

En Çok Okunan Haberler

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.