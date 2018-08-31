Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avusturya'da

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Viyana'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından verilen resepsiyon ve akşam yemeğine katıldı.

Başkent Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda basına kapalı düzenlenen resepsiyonun ardından Liechtenstein Sarayı'nda verilen akşam yemeğine katılan Çavuşoğlu, daha sonra Avusturya Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle bir araya geldi.

Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında AB üyesi ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen GYMNICH toplantısının yarın gerçekleştirilecek ikinci gününe katılacak Çavuşoğlu, burada ikili görüşmelerde bulunacak.

