Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avusturya'da

VİYANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesine yapılacak olası saldırının önlenmesi için çalıştıklarını belirterek, "Böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur." dedi.

Çavuşoğlu, Avusturya'da devam eden Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, çok taraflı görüşmelerde bulunacakları bilgisini paylaşarak, yalnız AB ve aday ülkeler arasındaki konular değil, ortak konuların da görüşüleceğini anlattı.

Güvenlik ve göçmen konusu gibi birçok konunun görüşmelerde ele alınacağını dile getiren Çavuşoğlu, Brüksel ve Ankara arasındaki ilişkilerin gayet iyi bir durumda olduğu ve daha da gelişeceğinin altını çizerek, OHAL ve seçimlerin ardından AB reformlarının Türkiye için öncelikli bir konumda olduğunu ifade etti.

- "İdlib saldırısını önlemek için çaba sarf ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "İdlib’de saldırı olacağına ilişkin bir endişe var, biz de bu saldırıyı durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Moskova’ya da gittik. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye’ye geldi. İran’da üçlü zirve var Soçi formatında. Diğer muhataplarımızla da konuşuyoruz, böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur." diye konuştu.