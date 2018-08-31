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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avusturya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "İdlib'de saldırı olacağına ilişkin bir endişe var, biz de bu saldırıyı durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur" - "Biz S-400’leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık" - "ABD Başkanı'nın yalnız Türkiye ile sorunu yok, her bir AB üyesi ülkeyle sorun yaşıyor"

VİYANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesine yapılacak olası saldırının önlenmesi için çalıştıklarını belirterek, "Böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur." dedi.

Çavuşoğlu, Avusturya'da devam eden Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, çok taraflı görüşmelerde bulunacakları bilgisini paylaşarak, yalnız AB ve aday ülkeler arasındaki konular değil, ortak konuların da görüşüleceğini anlattı.

Güvenlik ve göçmen konusu gibi birçok konunun görüşmelerde ele alınacağını dile getiren Çavuşoğlu, Brüksel ve Ankara arasındaki ilişkilerin gayet iyi bir durumda olduğu ve daha da gelişeceğinin altını çizerek, OHAL ve seçimlerin ardından AB reformlarının Türkiye için öncelikli bir konumda olduğunu ifade etti.

- "İdlib saldırısını önlemek için çaba sarf ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "İdlib’de saldırı olacağına ilişkin bir endişe var, biz de bu saldırıyı durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Moskova’ya da gittik. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye’ye geldi. İran’da üçlü zirve var Soçi formatında. Diğer muhataplarımızla da konuşuyoruz, böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur." diye konuştu.

Üç buçuk milyon sivilin İdlib’de bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Burada bir grup ekstremist var. Başından beri biz bunları biliyoruz. Halep ve diğer yerlerden özellikle gönderildi. Bu grupların diğerlerinden ayrılması ve bunların etkisiz hale getirilmesi için de birlikte çalışmamız lazım. En etkin ve en sağlıklı yöntem budur. Aksi taktirde insani bakımdan, güvenlik ve Suriye’nin geleceği, siyasi çözüm bakımından ciddi problemler olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ABD’nin S-400’lere ilişkin tutumuna da değinerek, "ABD, son zamanlarda yalnız S-400’ler ya da savunma sistemine ilişkin değil, her konuda, her müttefikine baskı yapıyor. Almanya’ya diyor ki; Rusya’dan niye gaz alıyorsun benden al, yüzde 25 daha pahalı olsa da diğer ülkelere başka türlü baskı yapıyor. Bu yeni yönetimin müttefiklerine ve dostlarına davranış biçimi gerçekten herkesi rahatsız etmeye başladı. Böyle bir dostluk olmaz, böyle müttefiklik de olmaz." diye konuştu.

Ticarette kazan kazan formülüne göre hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, tek taraflı bir tutumun yanlış olduğunu kaydetti.

- "Biz S-400'leri aldık, nota"

Çavuşoğlu, "Biz S-400’leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO’ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Bırakın bize satmayı, biliyorsunuz sınırımızdaki bataryaları bile zamanında çektiler. Dolayısıyla Biz hava sahamızı korumak zorundayız. Kendimizi, milletimiz ve toprağımızı korumak bizim asli görevimiz." ifadelerini kullandı.

AB-Türkiye ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Herkesle ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Bu, ABD ile yaşanan bazı olaylardan dolayı değil. Bugün ABD ile bazı durumlarımız söz konusu ancak ABD Başkanı'nın yalnız Türkiye ile sorunu yok, her bir AB üyesi ülkeyle sorun yaşıyor." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Avusturya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini belirterek, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile çalıştıklarını, karşılıklı davetlerin yapıldığını ve iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi doğrultusunda çalışıldığını sözlerine ekledi.

Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında AB gayriresmi üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla süren Gymnich Toplantısı sırasında Bakan Çavuşoğlu ikili görüşmelerde de bulunacak.

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