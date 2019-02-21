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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöp

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 22:12 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla ve Aydın'daki CHP'li başkanların halka yeterli hizmet veremediğini ifade ederek, "Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok. Her yer çöp" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöp

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla ve Aydın'daki CHP'li başkanların halka yeterli hizmet veremediğini ifade ederek, "Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok. Her yer çöp" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Antalya'da Konyaaltı ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu'nun seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Bugün Muğla ve Aydın'da seçim çalışmalarına katıldığını belirten Çavuşoğlu, bu iki ilin Antalya gibi belediyecilik anlayışı istediğini söyledi. Bu iki kent ve ilçelerinde şikayetleri duyduğunda inanamadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Muğla'da aylarca su kesiliyor. Bodrum'da kanalizasyon suları denize akıyor. Bodrum'da yağmurdan sonra sel suları araçları alıp götürdü. Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok, her yer çöp. İzmirli artık iş yapacak insanı iş başına getireceğini söylüyor. Nihat Zeybekçi'yi başa getirecekler, çünkü onun Denizli'de ne iş yaptığını biliyorlar" diye konuştu.
'HELAL OLSUN CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA'
Bodrum dahil Muğla'nın her yerinde çöp olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Aydın'da durumun daha kötü olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerde hizmet olmadığını ileri süren Çavuşoğlu, "Konyaaltı'nda da hiç hizmet yok. Gaye Doğanoğlu ile Konyaaltı istenen düzeye gelecek. Konyaaltılılar, Aydın ve Muğla gibi ah demeyecek. Bu sene o kadar yağmur yağdı, sel oldu mu, olmadı çünkü Menderes Türel kanalizasyonları yaptı. CHP'li vatandaşlarımız da Muğla'da yıllarca partilerine oy verdiğini, ancak hizmet yapmadığını söyledi. Bu vatandaşlarımız artık 'CHP; FETÖ, PKK, DHKP-C, PYD gibi terör örgütlerini ittifak içine aldığı için CHP'ye oy vermeyeceğiz' diyor. Helal olsun CHP'li vatandaşlarımıza" dedi.
GAYE DOĞANOĞLU'NA ÖVGÜ
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da halkın işi bilmeyenlere teslim etmeyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Menderes Türel dışındaki adayların proje sunmadığını belirterek, "Bugüne kadar bir çivi çakmamışlar ki proje getirsin. Getiremez, Konyaaltı'ndaki bütün güzellikleri Menderes Türel getirdi. Antalya aşkın varsa yaparsın. Gaye Doğanoğlu da benim siyasi hayatımda en çok takdir ettiğim siyasetçilerdendir. Bir kadın siyasetçi Doğanoğlu gibi olmalıdır" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI OLMASI LAZIM'
'Cumhur ittifakı'yla hükümet sistemini değiştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sisteme ilk karşı çıkanların bugünkü başkanlık sisteminden çok memnun olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Daha geçiş dönemindeyiz. Sistem yeni yeni oturuyor. Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olması lazım. Bunun için de iki de bir erken seçim olmasın istedik. Bu sistemin faydasını 6 ayda görmeye başladık. 'Cumhur ittifakı' devlet ve milletin bekasıdır. Pazara kadar değil mezara kadar olan 'cumhur ittifakı'mız Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaktır" dedi.
Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu ve diğer katılımcılar seçim merkezinin açılış kurdelesini kesti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöpDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöpDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöp

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