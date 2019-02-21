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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Aydın'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Aydın programı kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Kuşadası ilçesine geçti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki taksici esnafının çay davetini kabul eden Bakan Çavuşoğlu, burada esnafla çay içti, sorunlarını dinledi.

Bu sırada Bakan Çavuşoğlu'nun yanına gelen vatandaşlar, ilçenin üzerine ölü toprağı serildiğini, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın seçilmesiyle o toprağın kalkacağını ifade etti.

Mağazalarını yeni açtıklarını belirten esnafın da davetini geri çevirmeyen Bakan Çavuşoğlu, burayı ziyaret edip hayırlı işler diledi.

Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan da eşlik etti.

Çavuşoğlu, daha sonra turizm sektörünün temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

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Dışişleri Bakanı esnaf Kuşadası Mevlüt Çavuşoğlu turizm

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