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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a Gitti

06.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede Bakan Çavuşoğlu’nun Azerbaycan’a gittiği belirtildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a Gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede Bakan Çavuşoğlu’nun Azerbaycan’a gittiği belirtildi.

Ziyarete ilişkin olarak bakanlık açıklamasında “Sayın Bakanımız, 6 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır” denildi.

Türkiye, son günlerde çatışmalara dönüşen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlikte Azerbaycan’ın yanında olduğunu dile getiriyor.

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