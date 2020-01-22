HABER
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos Zirvesi’nde katıldığı oturumda yaptığı konuşmada, bölgedeki sorunları çözme konusunda Türkiye’nin barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’teki Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında “The Geopolitical Outlook” adlı açık oturuma katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos Zirvesi’nde katıldığı oturumda yaptığı konuşmada, bölgedeki sorunları çözme konusunda Türkiye’nin barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’teki Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında “The Geopolitical Outlook” adlı açık oturuma katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Filistin sorunu, Suriye ve Libya’daki durumu değerlendirdi. Bölgedeki sorunları çözmek için bölgesel ve küresel gücün avantajından yararlanılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, 10 yıl önce katıldığı Davos zirvesinde Orta Doğu denilince sadece Filistin sorunun akıllara geldiğini ifade etti. İsrail’in saldırgan tutumu ve yasa dışı işgalleri nedeniyle Filistin sorununun hala devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, bunlara 9 yıldır devam eden Suriye sorununun eklendiğini kaydetti. Çavuşoğlu, Suriye’deki sorunun ciddi sonuçlara yol açtığını ve bunun sadece bölgede etkili olmadığını vurguladı.
Bazı ülkelerin Husilerle savaşma bahanesiyle Yemen’de saldırılar düzenlediğini söyleyen Çavuşoğlu, ülkede insani felaket, açlık ve salgın yaşandığını, insanların öldüğünü ifade etti.
Libya’da ise kalıcı ve sürdürülebilir bir barış sağlamak için çaba sarf edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. Suriye’deki iç savaşta 9 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin 3.6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Asıl konunun İdlib olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Çünkü rejim saldırganlığını arttırıyor. Kadınları ve çocukları öldürüyor" dedi.
Çavuşoğlu saldırılar nedeniyle İdlib’te 400 bin kişinin yerlerinden edildiğini söyledi.
Çavuşoğlu, Libya’da Hafter saldırılarının ardından durumun daha da kötüye gittiği ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çağrısının ardından Libya’daki taraflar arasında ateşkes sağlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, Berlin’deki konferansta Libya’da kalıcı bir ateşkes yapılmasının taahhüt edildiğini ancak Hafter’in bu yönde bir girişimi olmadığını aktardı.
"Bu sorunları çözebiliriz, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var" diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
CHP'li Kaya: Nitelikli eğitim, demokratik toplumun temelidirCHP'li Kaya: Nitelikli eğitim, demokratik toplumun temelidir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'daÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da
1/

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Son dakika... Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Bakan Gül'den Metin İyidil açıklaması

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.