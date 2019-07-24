HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 23:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek” dedi.Belaruslu diplomat Alexander Poganshev’in tedavi altına alındığı hastaneye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek” dedi.
Belaruslu diplomat Alexander Poganshev’in tedavi altına alındığı hastaneye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam emekli bir şahıs, Belarus Büyükelçiliği müsteşarı Alexander Poganshev’e 5 6 defa ateş ettikten sonra intihar ediyor. Hemen diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor ve ameliyat son derece başarılı geçiyor. Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarından itibaren de odasına çıkacak düzeyde. Tabii her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre normal odasına çıkabilecek durumda. İnşallah daha da çabuk iyileşir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olayı yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Vladimir Makey’e de telefon açarak bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek” şeklinde konuştu.

“Adi bir suç”
Bakan Çavuşoğlu, “Soruşturma devam ediyor ama içişleri bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç yani, bir kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir. İçişleri Bakanlığımız soruşturmalardan sonra daha detaylı bilgileri sizlere verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Alexander’ın sağlık durumunun iyi olması" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”

Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
Bahçeli: Terörizme, ekonomik operasyonlara ne eyvallahımız, ne tavizimiz olacaktırBahçeli: Terörizme, ekonomik operasyonlara ne eyvallahımız, ne tavizimiz olacaktır

En Çok Okunan Haberler

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
MHP Lideri Bahçeli'den 'Lozan' mesajı

Bahçeli'den dikkat çeken 'Lozan' mesajı!

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye İpek Elif Atayman'ı atadı (İpek Elif Atayman kimdir?)

İBB'de yeni atama! İşte o isim...

Süleyman Soylu: Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.