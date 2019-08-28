HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Dost Belarus ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Belarus'ta, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, başkent Minsk'te gerçekleşen kabulün ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Dost Belarus ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, kabül öncesi Minsk'teki Kahraman Şehir Anıtı'na çelenk de bıraktı.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandıİçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı
Emine Bulut'u öldüren eski koca, 9 Ekim'de hakim karşısındaEmine Bulut'u öldüren eski koca, 9 Ekim'de hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Kabul

En Çok Okunan Haberler

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen kendisini öldürmesi için kiralık katil tuttu! İddianamede akılalmaz detaylar

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları! Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendi

Akılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendi

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme!

Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçaklamıştı! Yeni gelişme

Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.