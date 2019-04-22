Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevdikaşıyla bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22-23 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye-Belçika ikili ilişkileri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve Avrupa Konseyi ile ilgili konular ele alınarak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ziyaret kapsamında Başbakan Yardımcısı Reynders’in TBMM’de temaslarda bulunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

