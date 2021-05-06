Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin'de

Çavuşoğlu bugün de Dışişleri Bakanı Maas ile bir araya gelecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu dün akşam Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşme sonrasında Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turzim önlemleri hakkında bilgi verdik" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, Alman Bakan ile görüşmesine ait fotoğrafları da paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında eski Başbakan Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de görüştüğünü duyurdu. Çavuşoğlu, "Almanya ziyaretimizde eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile biraraya geldik. Türkiye dostu bu iki tecrübeli siyasetçiyle Türk-Alman ilişkileri hakkında güzel bir sohbet yaptık" dedi. Çavuşoğlu, Alman siyasetçiler Schröder ve Gabriel ile görüşmesine ait fotoğrafları da paylaştı.