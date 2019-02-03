Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

İSTANBUL,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi. FETÖ ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu "FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. Bu tahrip sebebiyle yargıya güvenin geçtiğimiz dönemler göre azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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