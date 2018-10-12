DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, BİRLEŞİK KRALLIK'TA MEVKİDAŞI JEREMY HUNT  İLE GÖRÜŞECEK

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House’un “Değişen Dünya Düzeninde Avrupa” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere 13-15 Ekim 2018 tarihlerinde Birleşik Krallık’ı ziyaret edeceği açıklandı.
Açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı’yla yapılacak görüşmelerde siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanı sıra, başta Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB’yle ilgili konular ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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