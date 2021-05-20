Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'in yaptıkları savaş suçu teşkil etmektedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, İsrail’i eleştirenlerin anti-semitizm ile suçlandığına dikkat çekerek, anti-semitizmin eleştirenleri susturmak için kullanıldığını belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmiştir. Saldırının failini de açık açık ortaya koymak zorundayım. Bunun tek sorumlusu İsrail'dir.

Filistin topraklarında sürdürülebilir barış ve istikrar ancak yasa dışı ve insanlık dışı İsrail işgali sona erdiği takdirde sağlanabilir. Son saldırılar Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçasıdır. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü.

Şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor. 1947 yılından bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini, nasıl işgal edildiğini gösteren bir haritadır. Burada bulunan tüm temsilciler bu haritayı her gün görebiliyorlar. BM çatısı altında Filistinli kardeşlerimiz sürekli olarak bu haritaları sergiliyor. Dünya bu haritaları iyi görsün, 1947'den bu yana İsrail'in bu toprakları nasıl çaldığını, gasp ettiğini görsün hatırlasın.

