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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esa

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 18:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim."


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