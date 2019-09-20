HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 19:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) 74.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü.
BM Genel Kurul toplantıları dolayısıyla ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande’yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz” dedi.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
TBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldıTBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldı
Karamollaoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na ziyaretKaramollaoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

Yargı paketinde önemli gelişme!

Vatan Partisi Datça'da HDP'nin kapatılması için imza topladı

HDP'nin kapatılması için imza topladılar

Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen DHMİ'ye atandı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.