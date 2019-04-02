Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurulunda konuştu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Şunu göz ardı etmemeliyiz ki İslamiyet'i terörizmle tanımlamaya çalışmakta ısrar eden pervasız siyasetçiler ve basın yayın kurumları, bu terörist saldırıyı besleyen faktörlerin başında gelmektedir.'' dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün ortadan kaldırılması konulu oturumda konuştu.

Tek bir kişinin dahi güvende olmadığı bir dünyada hiç kimsenin güvende olamayacağının altını çizen Çavuşoğlu, meseleye bu açıdan yaklaşılması gerektiğini ve ortak tehditlerle ancak ortak bir duyarlılık ve kararlılık gösterildiği takdirde mücadele edilebileceğini söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun, terörü ve terör olaylarını besleyen radikalleşme sürecinin temelinde hayali ve çarpık tarihi anlatılar ile zehirli komplo teorilerinin mevcut olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Şunu göz ardı etmemeliyiz ki İslamiyet'i terörizmle tanımlamaya çalışmakta ısrar eden pervasız siyasetçiler ve basın yayın kurumları bu terörist saldırıyı besleyen faktörlerin başında gelmektedir. Anlamı barış olan yüce dinimiz İslam'ı terörle yan yana göstermeye çalışan hadsiz, haksız ve kasıtlı yaklaşımları bu platform altında bir kez daha reddediyor ve kınıyoruz. İslami terörizm, Hristiyan terörizmi, Musevi terörizmi veya Budist terörizmi gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz. Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur. Terör, insanlığa karşı bir suçtur. Bu gerçeği idrak etmek ve idrak ederken herkes için ortak bir anlayışa sevk etmek siyaset ve medyanın ortak sorumluluğudur."